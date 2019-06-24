Джамаледдин Магомедов (125 кг) в упорнейшей борьбе одолел венгра Даниэля Лигети (6:5) и тоже вышел в полуфинал, где встретится с грузином Гиви Мачарашвили.

Александр Гостиев (86 кг) в четвертьфинале легко одолел грузина Сандро Аминашвили (6:2) и в полуфинале встретится с россиянином Дауреном Куруглиевым.

На Европейских играх в Минске начались соревнования по борьбе, с которыми связаны наши главные надежды на завоевание золотых медалей.

Сегодня в борьбу вступили вольники в весовых категориях до 57, 74, 86 и 125 кг.

Махир Амирасланов (57 кг) в 1/8 финала победил болгарина Георгия Вангелова (6:5), а в четвертьфинале – македонца Владимира Егорова (4:0). В полуфинале Махира ждет Завур Угуев из России.

В категории до 74 кг Гаджимурад Гаджиев в 1/8 финала оказался слабее турка Сонера Демирташа (3:4).

Александр Гостиев (86 кг) в 1/8 финала уверенно победил Дениса Балаура из Молдовы – 7:1. В четвертьфинале он встретится с грузином Сандро Аминашвили.

Наш супертяж Джамаледдин Магомедов (125 кг) в стартовой схватке взял верх над белорусом Виталием Пясняком – 6:0. Его соперник в четвертьфинале – венгр Даниэль Лигети.

Полуфиналы начнутся в 19:00 по бакинскому времени. А финалы в этих весах состоятся завтра.