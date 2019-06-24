Трое азербайджанских борцов в полуфинале Евроигр обновлено 14:03
Александр Гостиев (86 кг) в четвертьфинале легко одолел грузина Сандро Аминашвили (6:2) и в полуфинале встретится с россиянином Дауреном Куруглиевым.
Джамаледдин Магомедов (125 кг) в упорнейшей борьбе одолел венгра Даниэля Лигети (6:5) и тоже вышел в полуфинал, где встретится с грузином Гиви Мачарашвили.
* * * 13:30
На Европейских играх в Минске начались соревнования по борьбе, с которыми связаны наши главные надежды на завоевание золотых медалей.
Сегодня в борьбу вступили вольники в весовых категориях до 57, 74, 86 и 125 кг.
Махир Амирасланов (57 кг) в 1/8 финала победил болгарина Георгия Вангелова (6:5), а в четвертьфинале – македонца Владимира Егорова (4:0). В полуфинале Махира ждет Завур Угуев из России.
В категории до 74 кг Гаджимурад Гаджиев в 1/8 финала оказался слабее турка Сонера Демирташа (3:4).
Александр Гостиев (86 кг) в 1/8 финала уверенно победил Дениса Балаура из Молдовы – 7:1. В четвертьфинале он встретится с грузином Сандро Аминашвили.
Наш супертяж Джамаледдин Магомедов (125 кг) в стартовой схватке взял верх над белорусом Виталием Пясняком – 6:0. Его соперник в четвертьфинале – венгр Даниэль Лигети.
Полуфиналы начнутся в 19:00 по бакинскому времени. А финалы в этих весах состоятся завтра.