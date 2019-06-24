Трамп: «Для удара по Ирану мне не нужно одобрение Конгресса»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не требуется одобрение Конгресса для нанесения удара по Ирану. Так в интервью газете The Hill он прокомментировал позицию спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, которая ранее утверждала, что Трамп обязан получить одобрение законодателей для проведения такой военной операции.

При этом американский лидер добавил, что предпочитает «держать Конгресс в курсе» своих действий: «Мне нравится держать их в курсе, но я не обязан делать это на законных основаниях»,— пояснил он, передает Коммерсант.

Трамп также вновь прокомментировал свои планы нанести удар по Ирану, от которых он временно отказался: «Мы были довольно близки к тому, чтобы принять решение об ударе. Тогда я решил не делать этого... Я планировал принять это решение к определенному времени, но решил не делать этого, потому что это не было бы пропорциональным ответом», — добавил президент США.