Турция и Индия подтвердили покупку С-400

Турецкий лидер подтвердил, что контракт на закупку С-400 — суверенное право страны, и она не намерена от него отступать.

В то же время Индия намерена «четко донести» до госсекретаря США Майкла Помпео, что не будет отказываться от покупки комплексов у России, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа, помимо отказа продавать Турции истребители F-35 за покупку С-400, рассматривает введение в июле трех дополнительных пакетов санкций. Эрдоган, в свою очередь, отказался верить в введение санкций и пригрозил Вашингтону судами за срыв сделки по F-35. Он также подчеркнул, что покупка ЗРК — решенное дело.

Контракт на поставку комплексов Индии был заключен в октябре 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. После этого Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.