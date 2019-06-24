Золото стремительно дорожает

В ходе торгов в Лондоне золото подорожало на 1,4% — до $1439,21 за унцию. Это является максимальным уровнем с мая 2013 года, пишет «Финмаркет».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи, пояснив это тем, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Американский президент также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана. В связи с этим представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что санкции США против верховного лидера Ирана означают закрытие дипломатического пути между Тегераном и Вашингтоном.