Только в Азербайджане: «Окунуться в Каспий стоит 5 манатов» на злобу дня
Жара этим летом нахлынула раньше, чем обычно, и бакинцы устремились на пляжи. В выходные у моря на Шихово, в Мардакяне, Пиршаги и других апшеронских поселках, как говорится, яблоку негде упасть. И это несмотря на протяженную прибрежную полосу и многочисленные пляжи…
Это раньше люди у моря располагались так, чтобы не мешать друг другу – все побережье было в распоряжении отдыхающих. Теперь же к морю подойти можно далеко не везде – бесконечные закрытые территории отелей, пансионатов, так называемых «зон отдыха», а то и просто частные владения с роскошными виллами. Но если с распроданным участками побережья бакинцы уже как-то смирились, то вот заборы, огораживающие обычные пляжи, куда можно попасть только через ворота и где хмурые «стражи моря» собирают с желающих поплавать и позагорать самими же установленную плату, вызывают справедливое возмущение.
В один из недавних знойных выходных корреспондент haqqin.az тоже решил порадовать своих детей отдыхом у моря и отправился с ними в Бильгя, который всегда славился прозрачной водой и золотистым песком. Выбрали пляж, который горожане прозвали «Шебеке». Однако сходу пробежаться по горячему песочку и поскорее окунуться в ласковые волны не получилось. Здоровый детина на входе преградил путь и потребовал 5 манатов… с каждого. Скидки для детей не полагались.
Еще хуже обстояло дело для приехавших на своих машинах: им надо было заплатить манат, если задержатся на пляже на час , а если больше, но в пределах трех часов – пять манатов. Но это только, так сказать, за въезд на авто. Со всех, кто в нем, на общих основаниях - с носа по пять манатов. И только после внесения такой унифицированной платы бугай в шортах гордо поднимал шлагбаум.
Но и это не все! Обычно на пляж все прихватывают с собой воду, фрукты, сладости, а то и чай в термосе. В «Шебеке» эту милую традицию решительно пресекли: никаких кол, фант и печений для детей, никакого чая и минералки для взрослых. Со своими припасами сюда, как в элитный ресторан, приходить запрещено. А захочешь пить или побаловать детей сладостями-фруктами – покупай в здешних киосках и чайханах. Естественно, по цене, много выше, чем в городе.
Само собой, за пластиковые лежаки, столики и др. плата отдельная.
Журналист решил проявить принципиальность и попросил объяснить, кто установил плату, и куда она идет. Детина презрительно заявил, что пляж – его частная собственность, а потому он имеет право пропускать к морю за деньги. На предложение показать документы он даже вытащил какие-то бумажки, но как только у него поинтересовались, какие налоги он платит на «приватизированное море», «разрешительные документы» быстро убрал. Толком объяснить, за какие такие удобства взимаются деньги, этот «хозяин пляжа», злобно отказавшийся назвать свое имя, тоже не смог.
Однако бесплатно никого не пропускал и даже пригрозил полицией. И не просто пригрозил, а вызвал наряд. Явившиеся блюстители порядка со всеми доводами посетителей, мол, море, песок и другие блага природы – собственность государства, а значит – народа, граждан, соглашались, но о том, чтобы приструнить захватившего это народное достояние, и не помышляли. На возмущение и жалобы рассчитывавших на отдых у моря граждан полицейские только плечами пожимали…
Небольшой группе поддержки журналиста пришлось вынимать кошельки – не драться же с детиной и не везти несолоно хлебавши, вернее, так и не окунувшись в прохладную воду, свои семьи домой. Немного, правда, отвели душу, высказав друг другу свое негодование.
Житель Баку Джамиль Гусейнов, тоже приехавший с детьми, возмущался, что за пару часов у моря ему пришлось выложить 20 манатов, и как минимум еще десять уйдет на воду и мороженое, которое здесь стоит втрое дороже, чем в Баку.
«У меня с собой были вода и фрукты, но охранник заявил, что проносить продукты запрещено и все, что пожелаю, я должен покупать у них. Я возразил, что приехал на море, а оно им не принадлежит, чтобы устанавливать здесь свои правила. Но этой публике наши претензии как об стенку горох – послушают и требуют деньги».
Пенсионерка Самая Гулиева даже возмущенно пнула шлагбаум: «Почему с нас дерут три шкуры? Я приехала на море с внуками, а не пиво распивать. Где это видано, чтобы с детей брали 5 манатов за пляж? Это ведь далеко не каждой семье по карману! А я сама слышала по телевизору, как юрист говорил, что брать плату за вход на пляж у реки или моря противозаконно. Почему власти никак порядок не наведут? Сколько лет все об этом говорят, газеты пишут, но как придумали всякие мошенники эту плату, так ничего и не отменяется…»
А ведь Самая ханум права. По законам Азербайджана водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, - общедоступны. Это означает, что любой желающий имеет право пользоваться ими. Общедоступной является береговая полоса шириной в 20 метров. Заборы и шлагбаумы, мешающие проходу на пляж, вне закона. Кстати, реки, озера и моря частными в нашей стране быть не могут. По закону, берег моря можно огородить, получив разрешение соответствующего органа Исполнительной власти. Об этом говорится в статье 46-й Земельного кодекса Азербайджана, согласно которой земельные участки, находящиеся на прибрежной 20-50-метровой полосе принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря (озера), оставаясь в собственности государства, не могут быть отчуждены и передаются в пользование и аренду только по решению соответствующего органа Исполнительной власти. Граждане, которых не пустили к берегу моря, могут обратиться в правоохранительные органы.
Так записано в законах, на деле же, чтобы попасть на пляж не только в Бильгя, но и в Новханы, на Шихово, в Сумгаите и других прибрежных поселках и городах, нужно платить.
Синоптики прогнозируют, что лето будет очень жарким, а значит «пляжные дельцы» поживятся основательно. И уж поверьте, на благоустройство «своего пляжа» ничего из собранных немалых средств не потратят.