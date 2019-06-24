Алхас Исмайлов, собкор 14:17

Жара этим летом нахлынула раньше, чем обычно, и бакинцы устремились на пляжи. В выходные у моря на Шихово, в Мардакяне, Пиршаги и других апшеронских поселках, как говорится, яблоку негде упасть. И это несмотря на протяженную прибрежную полосу и многочисленные пляжи…

Это раньше люди у моря располагались так, чтобы не мешать друг другу – все побережье было в распоряжении отдыхающих. Теперь же к морю подойти можно далеко не везде – бесконечные закрытые территории отелей, пансионатов, так называемых «зон отдыха», а то и просто частные владения с роскошными виллами. Но если с распроданным участками побережья бакинцы уже как-то смирились, то вот заборы, огораживающие обычные пляжи, куда можно попасть только через ворота и где хмурые «стражи моря» собирают с желающих поплавать и позагорать самими же установленную плату, вызывают справедливое возмущение. В один из недавних знойных выходных корреспондент haqqin.az тоже решил порадовать своих детей отдыхом у моря и отправился с ними в Бильгя, который всегда славился прозрачной водой и золотистым песком. Выбрали пляж, который горожане прозвали «Шебеке». Однако сходу пробежаться по горячему песочку и поскорее окунуться в ласковые волны не получилось. Здоровый детина на входе преградил путь и потребовал 5 манатов… с каждого. Скидки для детей не полагались.

Еще хуже обстояло дело для приехавших на своих машинах: им надо было заплатить манат, если задержатся на пляже на час , а если больше, но в пределах трех часов – пять манатов. Но это только, так сказать, за въезд на авто. Со всех, кто в нем, на общих основаниях - с носа по пять манатов. И только после внесения такой унифицированной платы бугай в шортах гордо поднимал шлагбаум. Но и это не все! Обычно на пляж все прихватывают с собой воду, фрукты, сладости, а то и чай в термосе. В «Шебеке» эту милую традицию решительно пресекли: никаких кол, фант и печений для детей, никакого чая и минералки для взрослых. Со своими припасами сюда, как в элитный ресторан, приходить запрещено. А захочешь пить или побаловать детей сладостями-фруктами – покупай в здешних киосках и чайханах. Естественно, по цене, много выше, чем в городе. Само собой, за пластиковые лежаки, столики и др. плата отдельная. Журналист решил проявить принципиальность и попросил объяснить, кто установил плату, и куда она идет. Детина презрительно заявил, что пляж – его частная собственность, а потому он имеет право пропускать к морю за деньги. На предложение показать документы он даже вытащил какие-то бумажки, но как только у него поинтересовались, какие налоги он платит на «приватизированное море», «разрешительные документы» быстро убрал. Толком объяснить, за какие такие удобства взимаются деньги, этот «хозяин пляжа», злобно отказавшийся назвать свое имя, тоже не смог.