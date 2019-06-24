Закир Гасанов собрал генералов и офицеров фото
На Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений. К совещанию посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений, другие должностные лица. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Поздравив участников совещания с Днем Вооруженных сил, министр обороны особо отметил, что распоряжение президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в целях усиления социальной защиты военнослужащих, воспринято личным составом нашей армии с чувством глубокой признательности.
Министр обороны поставил задачи перед должностными лицами уделить особое внимание вопросам осуществления строгого контроля за оперативной обстановкой на линии соприкосновения войск, повышения бдительности и обеспечения безопасности личного состава.
С учетом погодных условий министр также дал указания в связи с предотвращением случаев теплового и солнечного удара среди личного состава, повышением внимания к состоянию его здоровья и принятием мер пожарной безопасности в воинских частях.