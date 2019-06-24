Впервые: Адвокаты в Баку полетели на помощь на вертолете

Какие формы благотворительности только не встречаются. Материальная помощь, медицинское обслуживание, обеспечение жильем и даже приобретение приданого для невесты. Это все то, что можно потрогать, оценить по рыночной стоимости. Но есть и другие формы проявления уважения и доброты к людям, которые имеют для человека не меньшую ценность.

Впервые в истории азербайджанской адвокатуры подобный шаг сделан адвокатским бюро «Кенгерли и партнеры». Группа адвокатов выехала на вертолете в отдаленный от столицы остров Джилов Пираллахинского района для оказания правовой помощи более 60 малообеспеченным островитянам. Добираться им до райцентра или столицы трудно, а помощь, советы нужны. Вот и ознакомились адвокаты с их проблемами, дали свои советы и написали в соответствующие государственные и негосударственные структуры заявления и жалобы.

«Кенгерли и партнеры» - одно из первых в стране правовых бюро в стране, утвержденных при непосредственной поддержке Коллегии адвокатов Азербайджана. Учредителями бюро являются продвинутые молодые адвокаты, получившие образование в основном в американских и европейских университетах. Эти люди открыты всему новому и верят в верховенство закона.