Синоптики о погоде на завтра: жара усилится
В среду в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер временами усилится. Об этом haqqin.az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 21-26, днем 30-35 градусов тепла. В Баку ночью покажет 23-25, днем до 34-х градусов тнепла.
Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 50-60%, днем - 30-35%.
На пляжах Баку и Апшерона прогнозируется северо-западный ветер. Температура воды составит от 23 до 26 градусов выше нуля.
В регионах Азербайджана осадков также не ожидается, однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные дожди, местами грозы, ливни, возможен град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 22-27, днем 35-40 градусов выше нуля, в горах 15-20, днем 22-27 градусов тепла.