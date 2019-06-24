Совершившего аварию на Range Rover оправдали в Баку

Как сообщает haqqin.az, на сегодняшнем заседании судья огласил приговор, согласно которому вина Мамедова не была доказана, он был оправдан и освобожден из зала суда.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие в отношении Хаяла Мамедова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Напомним, 12 июня в поселке Бинагади Range Rover, управляемый неизвестным водителем, столкнулся с Ford, за рулем которого находился Рахиб Алиев. В результате аварии на месте происшествия погибли водитель Ford и его пассажир Орхан Оруджев.

Позже выяснилось, что за рулем Range Rover находился сотрудник Апшеронского районного управления полиции сержант Хаял Мамедов. Он был задержан, решением суда в отношении него была выбрана мера пресечения в виде ареста.