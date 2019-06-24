Глава государства сказал, что Рамиль Усубов долгие годы успешно возглавлял министерство внутренних дел. Отметив, что сейчас в Азербайджане обеспечена общественно-политическая стабильность, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность того, чтобы мероприятия в сфере безопасности для реализации задач, стоящих перед страной, продолжали постоянно оставаться в повестке дня. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Рамиль Усубов достойно справится с должностью секретаря Совета безопасности, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Рамиль Усубов поблагодарил главу государства за доверие, которое он проявил, назначив его на должность секретаря Совета безопасности. Рамиль Усубов сказал, что на протяжении долгих лет, когда он возглавлял МВД, он постоянно чувствовал высокое внимание и заботу общенационального лидера Гейдара Алиева, а затем президента Ильхама Алиева. Рамиль Усубов особо отметил важность осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева мероприятий, направленных на обеспечение стабильности и спокойствия в стране. Он сказал, что на посту секретаря Совета безопасности приложит все старания, чтобы оправдать высокое доверие.