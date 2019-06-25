Экс-президент Армении Роберт Кочарян сам пришел в изолятор Службы национальной безопасности после решения Апелляционного суда о его аресте, его взяли под стражу, передает РИА Новости.

Кочарян вышел из подъехавшей к зданию СНБ машины, поприветствовал собравшихся сторонников, затем сел в автомобиль, который заехал во двор СНБ. Журналистам он заявил, что ему "еще многое что есть сказать".

Ранее во вторник Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и арестовал его. Кроме того, было отменено решение суда первой инстанции о приостановлении дела и направлении его в Конституционный суд.

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Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции об освобождении из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна, сообщает «Спутник-Армения».