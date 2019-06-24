Москвич травил газировкой прохожих и грабил

Первым о его задержании сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Позже официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила эту информацию Интерфаксу, уточнив, что речь идет о нескольких эпизодах хищения имущества в районе Хохловской площади в центре Москвы.

Полиция Москвы задержала мужчину, который, по версии следствия, угощал прохожих в Москве отравленной газировкой, а затем грабил их.

Предполагаемого отравителя поймали в Басманном районе столицы, где также находится его квартира, рассказал собеседник агентства «Москвы». По его словам, во время обысков в квартире задержанного обнаружили свертки с белым порошком.

На допросе мужчина признался, что смешивал феназепам с газировкой и коктейлями, после чего предлагал их молодым людям. Когда они отключались, он забирал их деньги и телефоны.

Накануне издание The Village писало, что в центре Москвы неизвестные угощают людей отравленной газировкой и грабят их. По данным издания, пострадали не менее 24-х человек, которые были отравлены неизвестным веществом в скверах около Чистых прудов, а также в «Яме», парке «Горка» и баре «Зинзивер». The Village сообщал, что нападавшего задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде. При этом последнее нападение, по информации издания, произошло уже после этого, 21 июня.