Вахтанг Кикабидзе ответил на слухи о своей смерти

Советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе в Фейсбук прокомментировал распространившиеся в Грузии слухи о его скоропостижной кончине.

Певец выставил в соцсети свою фотографию, на которой показывает средний палец, за подписью: «Как сказал великий Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

СМИ пишут, что в этот «фейк» поверили даже участники проходившего перед зданием парламента в Тбилиси митинга оппозиции, которые выразили с трибуны соболезнования родственникам Кикабидзе.