Патрушев: Беспилотник США был сбит над территорией Ирана
Минобороны РФ подтвердило, что беспилотник США, недавно сбитый Ираном, находился в воздушном пространстве Исламской Республики. Об этом сказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
«У меня есть информация Министерства обороны РФ, этот беспилотник находился в воздушном пространстве Ирана», — приводит его слова ТАСС.
Других доказательств российская сторона не получала, подчеркнул он.
20 июня телеканал Press TV со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции сообщил, что КСИР сбил американский беспилотник в районе Кухе Мубарак в провинции Хомозган после того, как тот нарушил воздушное пространство страны. Позднее, как сообщал Reuters, в Пентагоне заявили, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. После этого Минюст США ввел санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также восьми военачальников КСИР. Вашингтон также пообещал продолжать политику санкций в отношении КСИР и иранских политиков.