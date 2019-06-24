В России показали беспилотник-шпион в виде совы

Российский военный инновационный технополис "Эра" представил на форуме "Армия-2019" беспилотник-разведчик, выполненный в виде большой совы с крыльями и хвостом, передает Интерфакс.

На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в виде полярной совы https://t.co/nnOmMBFhkA pic.twitter.com/ZbbhMcZmIW

В презентации аппарата говорится, что беспилотник может автономно находиться в воздухе до 40 минут и пролетать до 20 километров. Также аппарат способен распознавать различные наземные цели.

На стенде технополиса сообщили ТАСС, что беспилотник отличается сниженной заметностью и малым весом. "Комплект беспилотника весит 5 кг, он свободно переносится и запускается одним человеком", – рассказали разработчики.

В презентационных материалах отмечается, что этот аппарат "предназначен для высокоточного определения координат разведывательных наземных объектов интегральным дальномерным методом с использованием лазерного дальномера-целеуказателя и Глобальной навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС".