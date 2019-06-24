Лавров: Ситуация вокруг Ирана развивается по плохому сценарию

Эскалация конфликта между США и Ираном вызывает глубокую тревогу, поскольку ситуация развивается по очень плохому сценарию. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы озабочены происходящим», — сказал Лавров, отметив, что особую тревогу вызывают «персонифицированные санкции», введенные США против высшего руководства Ирана, передает ТАСС.

Глава российского МИД добавил, что ситуация вокруг Ирана напоминает ту, которая сложилась в 2003 году, когда занимавший пост главы Госдепартамента США Колин Пауэлл обвинял руководство Ирака в разработке оружия массового поражения и в доказательство демонстрировал в Совете Безопасности ООН некую пробирку.

«США вводили одни за другими санкции против Саддама Хусейна, против Ирака в целом. Мы все помним, чем это закончилось. В мае 2003 года США объявили о победе демократии в Ираке. Делайте вывод о том, как эта демократия проявила себя за прошедшие с тех пор 16 лет», — заключил Сергей Лавров.

О введении новых санкций против Ирана президент США Дональд Трамп объявил 24 июня. В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани назвал новые санкции актом отчаяния со стороны США, отметив, что «действия Белого дома означают, что он умственно отсталый».