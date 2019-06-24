Новый спикер парламента Грузии пообещал не пускать российских депутатов

Новый спикер парламента - представитель правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе пообещал, что не будет приглашать депутатов российской Госдумы до возвращения Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси, передает Интерфакс.

«Обещаю, что пока продолжается оккупация нашей страны — нет места в грузинском парламенте ни одному депутату российской Думы. Пока продолжается оккупация, не будет ни одного компромисса за счет наших национальных интересов», — заверил Талаквадзе, пообещав также сделать все возможное для начала конструктивного диалога с оппозицией и продолжить курс на интеграцию Грузии в НАТО и Евросоюз.

Как передает РИА Новости, в поддержку Талаквадзе проголосовали 94 депутата, против не было ни одного голоса. Оппозиционные депутаты покинули заседание перед началом голосования.