Для тех, кто отдыхает за границей: выгодные роуминг-пакеты от Nar

Мобильный оператор Nar, всегда отвечающий динамическим требованиям своих абонентов, предлагает выгодные роуминговые пакеты для клиентов, которые проводят свои летние каникулы за границей.

Чтобы воспользоваться одним из четырех выгодных роуминг-пакетов, предназначенных для людей с различными потребностями, нужно всего лишь заказать один из пакетов перед поездкой.

Пакет «Роуминг 9» предлагает 500 МБ интернета, пакет «Роуминг 15» предлагает 500 МБ интернета и 50 минут голосовых звонков, пакет «Роуминг 18» обеспечивает 1 ГБ интернета, а пакет «Роуминг 28» обеспечивает 1 ГБ интернета и 100 минут для голосовых звонков. Текстовые сообщения «WhatsApp» бесплатны в пакетах «Роуминг 18» и «Роуминг 28».

Наберите *777#20#YES, чтобы проверить баланс интернета и минут используемого пакета. Срок использования пакетов «Роуминг 9» и «Роуминг 15» составляет 5 дней, в то время как срок использования пакетов «Роуминг 18» и «Роуминг 28» составляет 15 дней.