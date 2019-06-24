После тревожной недели, на которой американский президент в последний момент заменил удар по иранским радарам и ракетным установкам киберударом по системам управления ракетами, в понедельник Белый дом объявил о новых санкциях в отношении руководства Ирана. Президент Хасан Роухани уже назвал их «возмутительными и идиотскими», вызванными «умственной отсталостью Белого дома».

13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера, на которых находился груз, предназначенный для Японии. Подозрение пало на Иран, хотя тот отрицал свою причастность. Собственно, после этого и последовало увеличение военного присутствия США в регионе, следствием чего стал сбитый 20 июня американский беспилотник-разведчик и отмененный в последний момент удар возмездия. Причем Трамп позже поправил прессу: удар не отменен, а отложен, подчеркнув тем самым, что угроза над Ираном продолжает висеть.

Одновременно представители ближнего круга Трампа, известные своими «ястребиными» взглядами, предпринимают активные шаги, чтобы сколотить большую антииранскую коалицию. Глава Госдепартамента Майкл Помпео встретился в Саудовской Аравии с королем Салманом и кронпринцем Мухаммедом бин Салманом, а затем в ОАЭ с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бин Зайедом. Дальше его путь лежит в Индию, Японию и Южную Корею. Помпео пытается вовлечь два десятка стран с ядром из государств Персидского залива в объединение, которое бы взяло на себя обеспечение безопасности мореплавания в водах, по которым проходит транспортировка нефти из стран Залива.

Заморожены финансовые счета верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и восьми высших руководителей КСИР – Корпуса стражей исламской революции. Также обещано, что будущие санкции коснутся главы МИД Джавада Зарифа, одного из активных участников «ядерной сделки» 2015 года, с отмены которой Дональд Трамп начал демонтировать обамовскую политику США в этом важном регионе. Спикер иранского министерства иностранных дел прокомментировал этот шаг, как закрывающий дипломатические пути к урегулированию ситуации.

Одновременно советник по национальной безопасности Джон Болтон отправился в Израиль, чтобы заверить союзников, что США стойки в своем намерении не ослаблять давление на Тегеран. Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук посетил Оман и отправился в Европу разъяснять позицию Соединенных Штатов по Ирану. В пятницу 28 июня в Осаке, в Японии, начнется встреча Большой двадцатки, и Хук выразил надежду, что там может быть выработана общая позиция стран, интересы которых задевает эскалация напряженности в Персидском заливе и политика Ирана.

Но в Европе, Китае, Японии, не говоря о России, настороженно относятся к шагам США. Там продолжают считать, что Белый дом не должен был идти на разрыв «ядерной сделки», подрывая тем самым позиции умеренного президента Роухани и усиливая радикальных консерваторов из КСИР и высшего духовенства Ирана. И если США, где накопился невиданный доселе избыток собственной нефти, выгодно эмбарго на иранскую нефть, странам-покупателям от этого одни убытки. На это и расчет Белого дома, где считают, что Япония, Южная Корея, Китай и другие страны, заинтересованные в поставках с Ближнего Востока, должны приложить соответствующие усилия для обеспечения безопасности мореплавания в этих водах.

Ирану между тем приходится очень нелегко. Доходы от нефти покрывают треть бюджета страны, а доходы от продуктов нефтепереработки составляют половину ненефтяного экспорта страны. Запрет на торговлю нефтью и нефтепродуктами чрезвычайно болезнен для Ирана. Даже по официальным данным инфляция здесь больше 37%, безработица выше 12%, среди образованной молодежи – вдвое выше. После выхода США из «ядерной сделки» и введения санкций резко подорожали продукты и импортные товары. Искушение Дональда Трампа додавить противника весьма велико.

Нет, утверждает американский президент, никто не хочет воевать с Ираном. Но ядерное оружие создать ему никто не даст, пусть идет на переговоры. В Иране считают, что переговоры под давлением невозможны, к тому же, США никак не сформулируют свои новые требования, выходящие за рамки договора 2015 года. Кстати, на этой неделе уровень обогащенного урана, которым владеет Иран, впервые демонстративно преодолеет уровень, установленный этим договором, из которого Вашингтон демонстративно вышел. Игра нервов продолжается.

Между тем высокий уровень напряженности создает условия, в которых любая ошибка может привести к необратимым последствиям. Рядом с беспилотником, который потом был сбит, находился американский разведывательный самолет P-8A Poseidon с тремя десятками людей на борту. Придись удар иранской ракеты по нему, на Иран бы обрушилась вся мощь американской военной машины, и мы бы сейчас жили уже в совсем другом мире.