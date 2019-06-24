Минэкологии об аномальной жаре в Азербайджане

Жара в Азербайджане в этом году усилилась раньше, что является показателем климатических изменений, сказала директор Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

С первых дней июня обновляются максимальные температурные показатели последних лет. В сравнении с июнем прошлого года эта разница составляет 5-7, в отдельные дни даже 10 градусов, отметила У.Тагиева.