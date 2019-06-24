Минэкологии об аномальной жаре в Азербайджане
Жара в Азербайджане в этом году усилилась раньше, что является показателем климатических изменений, сказала директор Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
С первых дней июня обновляются максимальные температурные показатели последних лет. В сравнении с июнем прошлого года эта разница составляет 5-7, в отдельные дни даже 10 градусов, отметила У.Тагиева.
«В последние дни была зарегистрирована самая высокая температура этого месяца. В Баку было 37, на Апшероне – 39,6, в низменных районах – 40-42 градуса тепла, что на 7,8 градуса выше климатической нормы. Такой температурный режим характерен для второй половины июля и августа», - сказала У.Тагиева, добавив при этом, что повышение среднемесячной температуры на 1,4 градуса в Азербайджане в последние годы - показатель климатических изменений, и увеличивается как количество, так и продолжительность аномальных жарких дней.
Тагиева подчеркнула, что колебания Каспийского моря также актуальны для нашей страны с точки зрения климатического фактора: «Как в других странах, так и в Азербайджане опасные гидрометеорологические явления приводят к нежелательным последствиям: сильный ветер, град, наводнения и сели наблюдаются чаще».