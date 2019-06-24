Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого, заслуженного журналиста, профессора Бакинского государственного университета, персонального пенсионера президента Азербайджана Ширмамеда Гусейнова, которая прошла в мечети Тезе пир. Об этом сообщает АзерТАдж.

Мехрибан Алиева встретилась с членами семьи Ширмамеда Гусейнова, от имени президента Ильхама Алиева и от своего имени выразила им глубокое соболезнование.