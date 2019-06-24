В связи с проведением Вторых Европейских игр в Минске депутат Государственной Думы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев в беседе с haqqin.az еще раз подчеркнул, что проведенные в Баку Первые Европейские игры задали высочайшие стандарты странам-организаторам мероприятий подобного масштаба. Старт Вторых Европейских игр в Минске сподвигнул злопыхателей использовать ангажированные СМИ для попыток раздуть скандал.

- Даже в античном мире на время проведения Олимпийских игр объявлялось священное перемирие. А в наше время СМИ, претендующие на объективность, используют свои ресурсы, чтобы очернить народы друг перед другом, испортить их отношения. Совершенно возмутительная статья о Первых Европейских играх, прошедших в Баку в 2015, представляет, на мой взгляд, классическую попытку осложнить отношения между Россией и Азербайджаном. Что, очевидно, является совершенно недостижимой целью - ведь отношения между нашими государствами имеют долгую историю и строятся на принципах добрососедства и взаимной поддержки. А Первые Евроигры объективно стали одним из самых великолепных праздников в истории спортивных состязаний международного уровня.

Гостеприимство Азербайджана для России всегда было фактом самоочевидным, а после Евроигр десятки стран мира лично убедились в радушии и миролюбии, присущих национальному характеру азербайджанцев. Организаторы мероприятия учли интересы всех сторон - и участников соревнований, и зрителей, и жителей Баку. Думаю, Минску, как и любой другой стране, очень не просто было удержать планку Вторых Евроигр на том же уровне. И очень жаль, что этот удивительный праздник спортивного единения народов используется как повод для попытки испортить отношения России и Азербайджана.