Украина отзывает посла при Совете Европы из-за возвращения России в ПАСЕ
Киев отозвал посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России, передает РИА Новости.
По словам главы МИД Украины Павла Климкина, Совет Европы потерял доверие Киева, восстановить которое будет чрезвычайно сложно: «С лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе».
В связи с этим Украина отозвала посла для консультаций.
«Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям», - заявил Климкин.