Сторонники Кочаряна вышли на улицы Еревана
В связи с решением Апелляционного суда Армении об аресте экс-президента страны Роберта Кочаряна в Ереване начались акции протеста. На улицы вышли сторонники экс-главы армянского государства, а также члены организации "Вето", выступающей против деятельности в Армении фонда Сороса, передает Интерфакс.
Одна из акций проходит у здания Службы национальной безопасности, где находится уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", куда прибыл Кочарян. На вопрос журналиста экс-глава армянского государства ответил, что нет ни закона, ни законности: "Вы сами все видели сегодня".
Он также заверил, что еще скажет свое слово, ведь ему есть, что сказать.
В офисе команды адвокатов Кочаряна журналистам заявили, что решение Апелляционного суда будет обжаловано в Кассационном суде: "Изначально принцип справедливого судебного разбирательства был нарушен, адвокатам Кочаряна не разрешили представить свою позицию".
Ранее во вторник Апелляционный суд решил арестовать бывшего президента страны, обвиняемого в свержении конституционного строя. Сам Кочарян и его адвокаты на заседании не присутствовали.