Сторонники Кочаряна вышли на улицы Еревана

В связи с решением Апелляционного суда Армении об аресте экс-президента страны Роберта Кочаряна в Ереване начались акции протеста. На улицы вышли сторонники экс-главы армянского государства, а также члены организации "Вето", выступающей против деятельности в Армении фонда Сороса, передает Интерфакс.

Одна из акций проходит у здания Службы национальной безопасности, где находится уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", куда прибыл Кочарян. На вопрос журналиста экс-глава армянского государства ответил, что нет ни закона, ни законности: "Вы сами все видели сегодня".