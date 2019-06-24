Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарамарьям - Исмаиллы - Шеки (27 километров) - Гушендже - Зогаллыг Исмаиллинского района, передает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, для строительства автомобильной дороги Гарамарьям - Исмаиллы - Шеки (27 километров) - Гушендже - Зогаллыг, соединяющей два населенных пункта с населением в три тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 2,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.