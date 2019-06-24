В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда в Испании отмечался праздник Сан-Хуан. На одной из площадей Вальядолида мальчик в возрасте восьми лет ударил сверстницу, родители которой вступились за дочку. Представители семьи малолетнего обидчика, которой не понравились оскорбительные выражения в его адрес, в свою очередь начали потасовку с родными девочки.

Когда на место происшествия прибыли четыре наряда полиции, массовое выяснение отношений с участием около 50 человек происходило уже на соседних улицах. Ввиду этого правоохранители вызвали подкрепление в виде дополнительных нарядов, в том числе полицейского спецназа.

В ходе операции по восстановлению порядка были арестованы дядя и отец мальчика, которые оказали сопротивление стражам порядка и нанесли им побои. Источники сообщают, что от дальнейших арестов было решено отказаться из-за опасений за безопасность полицейских.