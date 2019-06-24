Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, пишет Lenta.

«Любая атака Ирана по чему-либо американскому будет встречена огромной, подавляющей силой. В некоторых аспектах подавляющая сила будет означать уничтожение», — написал он.

По словам Трампа, иранское руководство не понимает реальности, а также слов «хороший» и «сострадание». «К сожалению, они понимают только силу и мощь, а США, безусловно, являются самой мощной военной силой в мире», - отметил глава государства. Президент указал, что иранские власти «тратят все свои деньги на террор и ничтожно мало на что-либо еще», а народ страны страдает без всякой на это причины.

Трамп также назвал заявление президента Ирана Хасана Роухани «невежественным и оскорбительным». Ранее 25 июня президент Ирана заявил о безысходности положения администрации американского лидера и умственной отсталости администрации Белого дома.

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