Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, пишет Lenta.

«Любая атака Ирана по чему-либо американскому будет встречена огромной, подавляющей силой. В некоторых аспектах подавляющая сила будет означать уничтожение», — написал он.