Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, пишет Lenta.
«Любая атака Ирана по чему-либо американскому будет встречена огромной, подавляющей силой. В некоторых аспектах подавляющая сила будет означать уничтожение», — написал он.
....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2019 г.
По словам Трампа, иранское руководство не понимает реальности, а также слов «хороший» и «сострадание». «К сожалению, они понимают только силу и мощь, а США, безусловно, являются самой мощной военной силой в мире», - отметил глава государства. Президент указал, что иранские власти «тратят все свои деньги на террор и ничтожно мало на что-либо еще», а народ страны страдает без всякой на это причины.
Трамп также назвал заявление президента Ирана Хасана Роухани «невежественным и оскорбительным». Ранее 25 июня президент Ирана заявил о безысходности положения администрации американского лидера и умственной отсталости администрации Белого дома.