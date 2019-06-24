Посол США: «Азербайджанская таможня – это история успеха»

Поприветствовав гостей, глава ГТК с удовлетворением рассказал о стратегическом сотрудничестве между двумя странами и подчеркнул, что деловые отношения между Азербайджаном и США во всех областях развиваются все более интенсивно, в том числе были установлены эффективные отношения в таможенной сфере.

Рассказав гостям о ряде инновационных реформ, осуществленных в последние годы в таможенной сфере под руководством президента Ильхама Алиева, председатель Госкомитета сказал, что внедренные новшества создали условия для быстрой, упрощенной и безопасной международной торговли и для упрощения таможенных процедур.

Отметив, что сотрудничество между таможенными органами США и Азербайджана установлены давно, Сафар Мехтиев сказал, что в истории развития таможенных органов Азербайджана в увеличении кадрового потенциала, подготовки законодательной базы, в сфере применения технических средств в ходе процедур таможенного контроля был использован опыт таможенных органов США.

Сафар Мехтиев рассказал послу о проведенных в последние годы реформах в таможенной сфере и подчеркнул, что органы таможни Азербайджана сейчас действуют на основе безбумажных технологий. Широкое применение информационных технологий обеспечило полное осуществление всех таможенных процедур в электронном порядке.

Было подчеркнуто, что внедренные новшества и инновации создали условия для достижения высоких результатов в фискальной сфере, в сфере борьбы с нарушениями закона, ускорения и упрощения таможенного контроля и процесса перехода границы.

Председатель Госкомитета рассказал о взаимовыгодном сотрудничестве и деловых связях между таможенными органами США и Азербайджана, в качестве яркого примера этого сотрудничества назвал прошедшую 14-17 апреля в Баку 36-ю Международную конференцию по борьбе с наркотиками. Сафар Мехтиев выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет развиваться и в будущем.

Посол США Эрл Литценбергер, поблагодарив главу Госкомитета за радушный прием, сказал, что правительство США придает большое значение отношениям со своим стратегическим партнером - Азербайджаном. Посол выразил удовлетворение нынешним состоянием политических и экономических отношений между двумя странами, в том числе сотрудничеством между таможенными органами.

«Азербайджанская таможня – это история успеха», - сказал американский дипломат. Посол с удовлетворением отметил реформы, осуществленные в таможенной сфере Азербайджана, мероприятия по обеспечению прозрачности, упрощению торговли, по борьбе с контрабандой, особенно по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и высоко оценил успехи в этих сферах.

Далее стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и по перспективе будущего сотрудничества.