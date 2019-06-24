Соратника Саакашвили обвинили в организации массовых беспорядков в Тбилиси

Лидеру оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» депутату Никанору Мелии предъявили обвинения в организации беспорядков во время антироссийских митингов в Тбилиси, сообщает РИА Новости.

Обвинения были предъявлены главной прокуратурой Грузии.

Отмечается, что политик обязан появиться в здании департамента завтра, 26 июня.

Кроме того, прокуратура обратилась к парламенту с просьбой арестовать депутата.

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