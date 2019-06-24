Соратника Саакашвили обвинили в организации массовых беспорядков в Тбилиси
Лидеру оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» депутату Никанору Мелии предъявили обвинения в организации беспорядков во время антироссийских митингов в Тбилиси, сообщает РИА Новости.
Обвинения были предъявлены главной прокуратурой Грузии.
Отмечается, что политик обязан появиться в здании департамента завтра, 26 июня.
Кроме того, прокуратура обратилась к парламенту с просьбой арестовать депутата.