Партия Пашиняна проголосовала против России

Как уже сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволяет России вернуться к работе в Парламентской ассамблее без ограничений права голоса. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 — против и 10 воздержались.

Как сообщает портал EurAsia Daily, представители оппозиционных фракций Наира Зограбян («Процветающая Армения») и Эдмон Марукян («Светлая Армения») в делегации Армении в ПАСЕ проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, однако двое депутатов делегации от правящей партии «Мой шаг» резолюцию, позволяющую России вернуться в ПАСЕ, не поддержали. Так, председатель постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Рубен Рубинян проголосовал против принятия резолюции, а депутат Оганес Игитян в голосовании вообще участия не принимал и его имени нет в списке голосовавших за, против либо воздержавшихся.

При этом Рубинян отказался комментировать голосование своего коллеги — депутата от правящего блока «Мой шаг» Игитяна, хотя до этого говорилось об «однозначной позиции» армянской делегации поддержать возвращение делегации России в ПАСЕ.

Как отмечают местные комментаторы, Игитян по долгу своей прежней службы (работа в качестве эксперта в различных международных структурах типа западных НКО и фонда Джорджа Сороса) достаточно тесно контактирует с грузинскими и украинскими коллегами.