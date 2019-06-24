Россия депортировала журналиста Фуада Аббасова в Азербайджан

Сегодня, 25 июня, журналист Фуад Аббасов был депортирован из России в Азербайджан. Об этом haqqin.az cообщили в посольстве Азербайджана в России.

Согласно информации, процесс депортации Фуада Аббасова прошел под контролем сотрудников дипломатического представительства Азербайджана в Москве. Рейсом «Азербайджанских авиалиний» Москва – Баку Фуад Аббасов был отправлен в Азербайджан.

Напомним, что 20 мая 2019 года ГУВД Москвы сообщило о задержании гражданина Азербайджана журналиста Фуада Аббасова. Российские правоохранительные органы задержали его на основании решения Московского городского суда от 7 мая о депортации Ф.Аббасова за пределы страны. Наряду с этим суд признал журналиста виновным в нарушении российского миграционного законодательства и назначил ему штраф в 5 тысяч рублей.