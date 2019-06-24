Азербайджан занимает 7-е и 26-е места в командном зачете Евроигр

После четырех соревновательных дней на Европейских играх в Минске сборная Азербайджана по-прежнему имеет в своем активе 11 медалей – 4 серебра и 7 бронзовых наград.

Учитывая то, что главным критерием при определении мест в общекомандном зачете, является количество золотых медалей, то Азербайджан, не имея ни одного золота, занимает 26-е место среди 50 стран. В первую тройку входят Россия (24-12-16), Беларусь (13-9-18) и Грузия (6-5-9).

Однако если оценивать по общему количеству медалей, то наша команда с 11 наградами идет на 7-м месте, уступая России (52 медали), Беларуси (40), Грузии (20), Украине (19), Италии (12) и Франции (12).

Всего медали уже завоевали представители 35 стран.

Завтра количество наград у Азербайджана может увеличиться до 15-ти. Ждем первое золото и три бронзы от борцов.