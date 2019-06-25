«Карабах» сыграл вничью с румынским клубом
Чемпион Азербайджана «Карабах» провел свой второй контрольный матч на сборах в Австрии.
Сегодня подопечные Гурбана Гурбанова сыграли вничью 0:0 с румынской командой «Университатя Крайова», которая является соперником другого нашего клуба – «Сабаила» - в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Напомним, что в первом матче «Карабах» проиграл болгарскому «Людогорецу» со счетом 0:2.
«Карабах» сейчас готовится к Лиге чемпионов. В 1-м раунде агдамцы сыграют с албанским «Партизани». Первый матч состоится в Тиране 10 июля в 19:30.