Митингующие перекрыли центральный проспект Тбилиси

Участники митинга в центре Тбилиси, которые шестой день требуют отставки главы МВД Георгия Гахария, вновь перекрыли проспект Руставели, передает телекомпания "Имеди".

"Проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт. Организаторы акции обосновали это тем, что число митингующих нарастает", - говорится в сообщении телеканала.

По данным телекомпании, митингующих во вторник гораздо меньше, чем в первые дни протеста. Участники акции продолжают требовать отставки главы МВД и освобождения задержанных ранее участников митинга.

Акции протеста проходят в Тбилиси с 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.