Как заявил американский президент, дополнительные санкции, в результате которых будут заморожены зарубежные иранские активы на миллиарды долларов, станут американским ответом на недавнее уничтожение Ираном БПЛА США и другие враждебные акции, включая сюда и то, что в Америке называют «финансированием терроризма».

Впрочем, с присущей ему прямотой отметил американский президент, санкции были бы введены в любом случае, даже если бы инцидента с беспилотником не случилось.

Реакция ряда политиков и масс-медиа на новое решение Дональда Трампа вызывает откровенное удивление. Можно понять, когда президент Ирана Хасан Рухани назвал авторов новых санкций «умственно отсталыми», а сами санкции - «возмутительными и идиотскими». Можно понять, почему в своих выступлениях ряд представителей иранского истеблишмента упорно пытаются доказать, что произошедшее носит исключительно символический характер и никаких серьезных последствий для Ирана иметь не будет. Поскольку, дескать, у Верховного лидера Али Хаменеи и других высших руководителей Исламской республики нет активов в международных банках и они не используют эти учреждения для каких-либо транзакций. Все это говорится для внутренней аудитории.

Но почему эти тезисы, с легкой нотой нервозности звучащие из Тегерана, подхватывают мировые СМИ? Подозреваю, что ответ здесь один - «прогрессивная мировая общественность» давно убедила себя в том, что Дональд Трамп совершенно не подходит для своего поста, а потому - и ничего здравого и эффективного сделать не может. В том числе - и в отношении Ирана.

«Аятолла Али Хаменеи не покидает Ирана более 30 лет, с тех пор как он был избран президентом в 1989 году. Последний раз он был за границей в апреле 1989 года, когда находился с государственным визитом в Китае», - глубокомысленно замечает один из экспертов Аль-Джазиры. - «Поэтому решение о наложении санкций на него, скорее всего, не будет иметь большого эффекта».

Подобным образом - о том, что новые санкции носят символический характер и особой роли не сыграют - рассуждает сегодня большинство комментаторов.

В ноябре нынешнего года нас ожидает своего рода юбилей - исполнится 40 лет с момента введения США первых санкций против Исламской республики. Срок более чем серьезный, за этот период и Иран поднаторел в обходе всевозможных санкций, и в Вашингтоне накоплен огромный информационный массив, позволяющий с наибольшей эффективностью находить наиболее болезненные для Тегерана точки воздействия.