Армия Хафтара готовится к решающему штурму Триполи

Согласно заявлению оперативного штаба Западного фронта ЛНА, в пригороды столицы были направлены два батальона сил специального назначения.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара перебросила в окрестности столицы Триполи дополнительное подкрепление, сообщает информационный портал "Машхад" со ссылкой на заявление армии.

"Этим двум батальонам были поручены специальные задачи на заключительном этапе штурма Триполи и его зачистка от боевиков", - передает "Машхад" сообщение военных.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) погибли почти 740 человек, более 4,4 получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.