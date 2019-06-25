Хуситы снова нанесли удар по саудовским аэропортам

Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило, что вновь нанесло удары с помощью беспилотников по аэропортам в саудовских городах Абха и Джизан, находящихся недалеко от границы с Йеменом, передает РИА Новости.

Саудовская Аравия и воюющая в Йемене арабская коалиция пока не прокомментировали эту информацию.