Sipark и глава Наримановского района саботируют проект президента

Эльнур Мамедов 08:33

Много haqqin.az писал о непорядочных стройбаронах, о недостатках в их работе, порой граничащих с откровенной преступностью. Сколько стройбаронов привлечены к уголовной ответственности, сколько их посажено за решетку, сколько лишились не только наворованного, но и нажитого непосильным трудом. А поди не унимаются, выдумывая все новые и новые уловки для обмана граждан и своего личного обогащения. Очередная скандальная история разворачивается между стройкомпанией Sipark İnşaat и бывшими жителями снесенных домов по адресу Фирдовси Мамедова-17 в Наримановском районе. Да, бывшими жителями, ставшими теперь по вине строителей бездомными – чем-то вроде бомжей. Два года назад стройкомпания «Еврострой Ф.Ф.» - тоже бывшая, а потом переименованная в «Сипарк иншаат енержи» - приступила здесь к модному нынче проекту – пилотному. Это, когда на определенной территории города сносятся старые дома, на месте которых возводятся новые. Только дома у жильцов не закупаются, вместо старых квартир им выдают новые на том же месте, но через определенный срок (обычно через 2 года), в течение которого они арендуют жилье за счет компании.

Эта инициатива президента Ильхама Алиева получила широкую поддержку населения, положив конец спорам, жалобам и скандалам, которыми сопровождались все сносы старых домов. Да и откуда им появиться, если никто не считает себя обделенным, проигравшим. Правда, бывали случаи, когда жильцы относились к обещаниям стройкомпаний и исполнительных властей с сомнением, требуя документального оформления с указанием прав и обязанностей как компаний, так и жильцов. И правильно они поступали, так как даже заключение соответствующих соглашений между компанией и жильцами, как показывает приведенная история, не может гарантировать им исполнения строителями своих обязанностей. Два года назад бывшая компания Еврострой, а ныне Сипарк, приступила к своему пилотному проекту по улице Фирдовси Мамедова-17, а в октябре 2017 года компания уже заключила соглашения с жильцами. Временно выселенные жильцы, а их 156 семей, обратили внимание на низкие темпы строительных работ, на несоответствие здания проекту. Но не особенно беспокоились, так как ежемесячно получали средства для аренды жилья, а соответствием проекту, думали, поинтересуются при приеме здания в эксплуатацию призванные для этого госструктуры. «Какой же дурак будет работать себе в ущерб», - думали они про себя. И ошибались. Им бы вовремя поднять шум, добиться того, чтобы нерадивых строителей кто-то приструнил. Однако ж…

Да, жильцы должны были вселиться в новый дом 1 мая этого года. Прошло после этой даты два месяца, а на том месте, где должен был красоваться новый многоэтажный красавец, видны лишь недостроенные бетонные постройки, глубокие котлованы и прочие следы вялотекущих строительных работ – налицо откровенный долгострой. Теперь жильцы остались без квартир и денег для аренды хоть какого-то жилья. Конца работам не видно, даже невооруженным глазом видно, что здесь работ как минимум на год. «Где же нам жить. И на что?», - вопрошает ставший бездомным Гейдарали Мамедов. А Рухангиз Агаева прямо взывает к главе государства с призывом срочно помочь им. «Если раньше они нас обзывали чернью, то теперь у нас действительно начинаются черные дни», - с ужасом в голосе говорит она.