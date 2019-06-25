Sipark и глава Наримановского района саботируют проект президента
Много haqqin.az писал о непорядочных стройбаронах, о недостатках в их работе, порой граничащих с откровенной преступностью. Сколько стройбаронов привлечены к уголовной ответственности, сколько их посажено за решетку, сколько лишились не только наворованного, но и нажитого непосильным трудом. А поди не унимаются, выдумывая все новые и новые уловки для обмана граждан и своего личного обогащения.
Очередная скандальная история разворачивается между стройкомпанией Sipark İnşaat и бывшими жителями снесенных домов по адресу Фирдовси Мамедова-17 в Наримановском районе. Да, бывшими жителями, ставшими теперь по вине строителей бездомными – чем-то вроде бомжей. Два года назад стройкомпания «Еврострой Ф.Ф.» - тоже бывшая, а потом переименованная в «Сипарк иншаат енержи» - приступила здесь к модному нынче проекту – пилотному. Это, когда на определенной территории города сносятся старые дома, на месте которых возводятся новые. Только дома у жильцов не закупаются, вместо старых квартир им выдают новые на том же месте, но через определенный срок (обычно через 2 года), в течение которого они арендуют жилье за счет компании.
Эта инициатива президента Ильхама Алиева получила широкую поддержку населения, положив конец спорам, жалобам и скандалам, которыми сопровождались все сносы старых домов. Да и откуда им появиться, если никто не считает себя обделенным, проигравшим. Правда, бывали случаи, когда жильцы относились к обещаниям стройкомпаний и исполнительных властей с сомнением, требуя документального оформления с указанием прав и обязанностей как компаний, так и жильцов. И правильно они поступали, так как даже заключение соответствующих соглашений между компанией и жильцами, как показывает приведенная история, не может гарантировать им исполнения строителями своих обязанностей.
Два года назад бывшая компания Еврострой, а ныне Сипарк, приступила к своему пилотному проекту по улице Фирдовси Мамедова-17, а в октябре 2017 года компания уже заключила соглашения с жильцами. Временно выселенные жильцы, а их 156 семей, обратили внимание на низкие темпы строительных работ, на несоответствие здания проекту. Но не особенно беспокоились, так как ежемесячно получали средства для аренды жилья, а соответствием проекту, думали, поинтересуются при приеме здания в эксплуатацию призванные для этого госструктуры. «Какой же дурак будет работать себе в ущерб», - думали они про себя. И ошибались. Им бы вовремя поднять шум, добиться того, чтобы нерадивых строителей кто-то приструнил. Однако ж…
Да, жильцы должны были вселиться в новый дом 1 мая этого года. Прошло после этой даты два месяца, а на том месте, где должен был красоваться новый многоэтажный красавец, видны лишь недостроенные бетонные постройки, глубокие котлованы и прочие следы вялотекущих строительных работ – налицо откровенный долгострой. Теперь жильцы остались без квартир и денег для аренды хоть какого-то жилья. Конца работам не видно, даже невооруженным глазом видно, что здесь работ как минимум на год. «Где же нам жить. И на что?», - вопрошает ставший бездомным Гейдарали Мамедов. А Рухангиз Агаева прямо взывает к главе государства с призывом срочно помочь им. «Если раньше они нас обзывали чернью, то теперь у нас действительно начинаются черные дни», - с ужасом в голосе говорит она.
Решили было жильцы добиться правды у главы ИВ Наримановского района Абдина Фарзалиева, но тот просто не явился на назначенную встречу. «Когда мы ему были нужны для оформления соглашения, глава района часто появлялся у нас, обещая, что все буде в порядке. А теперь, когда в помощи нуждаемся мы, он и разговаривать с нами не хочет», - ворча расходились отчаявшиеся «беспилотники», каковыми они стали благодаря активному безделью «пилотной» компании. Правда, вместо главы района вскоре появился завотделом аппарата ИВ Гусейн Джафаров, пытаясь убедить жильцов в том, что никаких проблем, в том числе и финансовых, нет. А с руководством компании, мол, будут разбираться.
Но отсутствие проблем, как и разборки в ИВ со стройбаронами жильцов сегодня мало интересует. Жизнь им поломали в полном смысле слова. Перед сложной задачей поставила пилотная компания сотни беспилотников, поверивших ей на слово, подтверждённое документально. В саму компанию жильцов и близко не подпускают, управу на нее они найти не могут. Хотя все весьма просто. Компания должна нести полную ответственность за взятые на себя обязательства, и она должна быть привлечена к ответственности. И не только к материальной. «Сипарк» открыто саботирует инициативу главы государства, направленную на улучшение жилищных условий граждан и благоустройство города. Своей недобросовестностью, грубым обращением с гражданами, нарушением их фундаментальных прав они настраивают сотни отчаявшихся людей против той прогрессивной политики, которую с таким трудом реализует нынешняя политическая власть.