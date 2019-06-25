Арест Кочаряна: Пашинян бросает вызов Москве наш комментарий
Пора называть вещи своими именами – Армения выбирает Запад. И это она сделала давно. Более того, это давно не секрет ни для Москвы, ни для Еревана. Просто об этом как-то не удобно было говорить вслух. А где об измене бьют в колокола?
Из Москвы с пустыми руками
Именно по этой причине Н.Пашинян вернулся ни с чем из своей первой поездки в Первопристольную. То был, возможно, первый случай, когда московские хозяева (а в правящих кругах России все еще делают вид, что союзнически-братские отношения сохраняются, точнее, их удастся сохранить) сказали новому партнеру все, что они думают об армянском утлом суденышке, давшем течь и продолжающем держать курс в западном направлении под старые песни о вечной дружбе с Россией.
Ничто так не свидетельствует о крахе армянского политического двуличия, как попытка запереть в камере самого близкого и верного человека Москвы, каковым является Роберт Кочарян. Его бывший партнер, закадычный друг и политический соперник Серж Саргсян все еще пытается спастись, не долго мешкая, предав и старую дружбу с теми, кто помогал им утвердиться в Карабахе, а затем в Ереване в качестве незаменимых людей Москвы. Увы, это вчерашний день армянской политики. Как и Москва в качестве вечного верного союзника. Визит Н.Пашиняна в Москву и арест Р.Кочаряна подтверждают то, что давно подозревали русские военные и что скрывать теперь просто бесполезно.
Судя по всему на нижних, уходящих в глубокое подполье этажах гнездилища ЦРУ в центре Еревана не считают нужным скрывать новую стратегию Армении. Не делают секрета из этого и сами армяне. «Дальнейшая судьба Армении связана с Америкой», - это утверждение, за которым стоят новые армяне. И их имена хорошо известны и в Ереване, и в Москве. Никол Пашинян вскарабкался в правящее кресло исключительно по этой причине. И с Робертом Кочаряном ему не по пути. А за ним, как ни крути, пророссийское армянство. Беда в том, что скрывать этот факт просто невозможно, да и нет смысла. Если самый последовательный и верный человек Москвы находится в тюрьме и другое место пребывания ему мало кто мыслит – значит, нравится это кому-то в Кремле или нет, а новые силы в Армении свой выбор сделали, и с этим придется считаться. Москве же придется смириться с тем, что ставка на карабахский клан, с помощью которого азербайджанские земли оказались под армянской оккупацией и де-факто присоединены к Армении, явилась проигрышным ходом.
Лучше поздно, чем никогда
«Армения потеряла свою былую значимость для России, хотя и в прошлом тоже мы для них имели лишь одно значение – карательного отряда", - полагают теперь армянские аналитики. Это тот случай, когда можно признаться: лучше поздно, чем никогда. Пока русские помогали армянскому национализму реализовать свои сепаратистские планы, американцы формировали свои политические отряды, теперь же они вышли на улицы, захватив правящие кресла в Ереване. Смешно было бы надеяться на то, что проамериканские армяне откажутся от экспансионистских идей и замыслов своих предшественников – своих прорусских соотечественников. Грезы о Великой Армении слишком многим армянам кажутся реализуемой национальной мечтой, и кто бы ни пришел к власти отказаться от территориальных завоеваний никто не сможет.
Не исключено, что при американских штурманах армянская лодка попытается закрепить добытое за собой и это обстоятельство может примирить новых и старых армян. Вот только что скажет на это Москва?
Ставка на верных карабахцев оказалась проигрышной – так приходится думать сегодня. Прорусских армян много, но большинство из них – с незапамятных времен проживают в России. (Сами армяне полагают, что численность их диаспоры в России превышает 2,5 млн человек. Официальные лица же в Москве говорят: около 3 миллионов). Новым армянам с ними куда вольготней обустраиваться на просторах России, чем в тесных переулках Еревана. Сбывается предсказание великого Гумилева о том, что конечный пункт бесконечного армянского движения не Азербайджан, не Грузия, и даже не Кавказ, а Север, Россия? Теперь армянские аналитики вынуждены признаться: «Серж Саргсян просто ошибся…» Но гораздо ценнее другое вынужденное признание о том, «как ошибались многие лидеры Армении в течение всей истории армянского народа".
"Зачем России нужна Армения?"
Для многократно преданной Ереваном Москвы армяне долго еще будут оставаться желанными гостями. Как бы не нравилось кому бы то ни было это слово – гости, а от него никуда не уйти. Это привычное состояние для армянского национального самосознания, а собственно Армения все же полустанок. Не странно ли, что, пролив реки крови в соседних, в общем-то дружественных Азербайджане и Грузии, потоки армянства устремились далее на Север?! Мудрено ли, что оставшиеся в Ереване и прочих населённых пунктах армяне теперь живут мыслями об эмиграции, нет, не в Россию, а куда-нибудь подальше. Естественный выход из создавшегося положения им видится в сближении с Западом. И Москва с этим ничего не может поделать. Как говорится, за что боролись…
Однако справедливость велит признать, что винить одну только Москву в произошедшем могут только никогда не отличавшиеся верностью армянские союзники. Они были верными, когда служили проводниками в русской армии, осваивающей новые земли на Кавказе, в поисках короткого маршрута на Средний и Ближний Восток. Кончилось это появлением новых друзей – американцев, и армяне по своему справедливо полагают, что наступили новые времена, которые не оставляют русским места в Ереване.
Дружба с Арменией завершается предательством. Точно так же армяне поступили когда-то с Турцией. Что это: стечение обстоятельств или национальная традиция? Как с этим смирится русское самосознание, не терпящее предательства?