Чингиз Гусейноглу 09:46

Пора называть вещи своими именами – Армения выбирает Запад. И это она сделала давно. Более того, это давно не секрет ни для Москвы, ни для Еревана. Просто об этом как-то не удобно было говорить вслух. А где об измене бьют в колокола?

Из Москвы с пустыми руками Именно по этой причине Н.Пашинян вернулся ни с чем из своей первой поездки в Первопристольную. То был, возможно, первый случай, когда московские хозяева (а в правящих кругах России все еще делают вид, что союзнически-братские отношения сохраняются, точнее, их удастся сохранить) сказали новому партнеру все, что они думают об армянском утлом суденышке, давшем течь и продолжающем держать курс в западном направлении под старые песни о вечной дружбе с Россией. Ничто так не свидетельствует о крахе армянского политического двуличия, как попытка запереть в камере самого близкого и верного человека Москвы, каковым является Роберт Кочарян. Его бывший партнер, закадычный друг и политический соперник Серж Саргсян все еще пытается спастись, не долго мешкая, предав и старую дружбу с теми, кто помогал им утвердиться в Карабахе, а затем в Ереване в качестве незаменимых людей Москвы. Увы, это вчерашний день армянской политики. Как и Москва в качестве вечного верного союзника. Визит Н.Пашиняна в Москву и арест Р.Кочаряна подтверждают то, что давно подозревали русские военные и что скрывать теперь просто бесполезно.

Судя по всему на нижних, уходящих в глубокое подполье этажах гнездилища ЦРУ в центре Еревана не считают нужным скрывать новую стратегию Армении. Не делают секрета из этого и сами армяне. «Дальнейшая судьба Армении связана с Америкой», - это утверждение, за которым стоят новые армяне. И их имена хорошо известны и в Ереване, и в Москве. Никол Пашинян вскарабкался в правящее кресло исключительно по этой причине. И с Робертом Кочаряном ему не по пути. А за ним, как ни крути, пророссийское армянство. Беда в том, что скрывать этот факт просто невозможно, да и нет смысла. Если самый последовательный и верный человек Москвы находится в тюрьме и другое место пребывания ему мало кто мыслит – значит, нравится это кому-то в Кремле или нет, а новые силы в Армении свой выбор сделали, и с этим придется считаться. Москве же придется смириться с тем, что ставка на карабахский клан, с помощью которого азербайджанские земли оказались под армянской оккупацией и де-факто присоединены к Армении, явилась проигрышным ходом. Лучше поздно, чем никогда «Армения потеряла свою былую значимость для России, хотя и в прошлом тоже мы для них имели лишь одно значение – карательного отряда", - полагают теперь армянские аналитики. Это тот случай, когда можно признаться: лучше поздно, чем никогда. Пока русские помогали армянскому национализму реализовать свои сепаратистские планы, американцы формировали свои политические отряды, теперь же они вышли на улицы, захватив правящие кресла в Ереване. Смешно было бы надеяться на то, что проамериканские армяне откажутся от экспансионистских идей и замыслов своих предшественников – своих прорусских соотечественников. Грезы о Великой Армении слишком многим армянам кажутся реализуемой национальной мечтой, и кто бы ни пришел к власти отказаться от территориальных завоеваний никто не сможет. Не исключено, что при американских штурманах армянская лодка попытается закрепить добытое за собой и это обстоятельство может примирить новых и старых армян. Вот только что скажет на это Москва? Ставка на верных карабахцев оказалась проигрышной – так приходится думать сегодня. Прорусских армян много, но большинство из них – с незапамятных времен проживают в России. (Сами армяне полагают, что численность их диаспоры в России превышает 2,5 млн человек. Официальные лица же в Москве говорят: около 3 миллионов). Новым армянам с ними куда вольготней обустраиваться на просторах России, чем в тесных переулках Еревана. Сбывается предсказание великого Гумилева о том, что конечный пункт бесконечного армянского движения не Азербайджан, не Грузия, и даже не Кавказ, а Север, Россия? Теперь армянские аналитики вынуждены признаться: «Серж Саргсян просто ошибся…» Но гораздо ценнее другое вынужденное признание о том, «как ошибались многие лидеры Армении в течение всей истории армянского народа".