Рейсы AZAL будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам на самолетах Boeing-757 с конфигурациями эконом и бизнес-класс.

«Азербайджанские авиалинии» запустили регулярные и чартерные рейсы из Баку в один из крупнейших городов Индии – Дели.

Вылеты осуществляются через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Накануне в международном аэропорту Индира Ганди в торжественной обстановке встретили первый пассажирский самолёт из Азербайджана, который церемониально облили водой из пожарных машин. Затем всех пассажиров торжественно встретили в здании аэропорта. Церемония приветствия прошла в присутствии посла Азербайджана, а также представителей индийской стороны.

Дели называют «столицей семи империй». Здесь сочетаются уникальная архитектура Востока, сплетение различных культур, достопримечательности и неповторимая индийская кухня. В современном пригороде Дели – Нью-Дели сосредоточены современные и колониальные здания, торговые центры, парки, развлечения на любой вкус, театры, а также великолепные древние мечети и мавзолеи.

Билеты по данному направлению можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az.