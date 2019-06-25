Эльнур Эминоглу 10:33

Идея объединения Кипра и урегулирования одного из самых старых конфликтов Европы потерпела полное фиаско. На место ушедшего в небытие замысла основать федерацию греков и турков киприотов приходит угроза возобновления жесткого противостояния между двумя кипрскими общинами и крупными игроками в регионе - Грецией, Турцией, Великобританией, Израилем и другими.

Только за последние дни произошли два очень важных события, которые свидетельствует по меньшей мере об окончательном расколе страны на два государства и возможном возобновлении военного противостояния. Правительство Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) и Анкара заявили о намерении открыть для поселения расположенный на территории Северного Кипра город Мараш (Вароша), в котором некогда жили преимущественно греки. Город примыкает к «зеленой линии», разделяющей две части когда-то одного государства. После кипрского кризиса 1974 года он был закрыт для поселения и большинство из шести тысяч его жителей были эвакуированы на греческую сторону. Раньше же Мараш являлся туристическим центром острова со множеством гостиниц, ресторанов, баров, торговых центров. Как объяснил haqqin.az завотделом международных отношений Ближневосточного университета Северного Кипра Хусейн Ишыгсал, с 1974 года въезд в Мараш был закрыт для гражданских лиц. Много лет город использовали в качестве козыря на мирных переговорах между двумя частями острова, но все попытки договорится о возвращении Мараша греческой общине заходили в тупик.

«В 70-е прошлого века турецкая сторона сделала предложение вернуть Мараш, но взамен греки должны были открыть для турков аэропорт близ Лефкоши. Однако грекам удалось провести через Совбез ООН требование о возращении Мараша без каких-либо условий. Так прошло 45 лет. Недавно турецкая стороны решила вернуть город тем, кто там жил и владел недвижимостью, но с условием, что город будет под контролем турецкой стороны, а не сил по поддержанию мира ООН. То есть Мараш станет фактически греческим, но продолжит оставаться частью турецкого Кипра. Осуществить эту идею будет крайне сложно, так как греки продолжают настаивать на безоговорочном возвращении города. Для Лефкоши, однако, выгодна передача Мараша именно в той форме, в какой это было предложено турецкой стороной. В этом случае решается вопрос о многомиллионной компенсации, которую требуют греки за оставленную там собственность. Кроме того, это возобновит туристический маршрут в турецкий Кипр и станет хорошим подспорьем для экономики ТРСК», - считает Ишыгсал. Другим фактором, нанесшим удар по идее федерализации и вообще грозящим большими проблемами в регионе, эксперт назвал споры вокруг принадлежности месторождений газа у берегов Кипра. Греческая сторона в одностороннем порядке объявила зону месторождения углеводородов своими территориальными водами и заключила с Египтом, Ливаном и Израилем соглашение по разделу моря. Греки-киприоты выдали 14 лицензий консорциуму на разведку газа и по проведенным исследованиям итальянская Eni, французская Total, американская ExxonMobil уже обнаружили крупное месторождение природного газа, достаточное для коммерческого использования. По заключенным соглашениям с нефтяными компаниями экспорт газа с месторождения в Средиземном море должен начаться в 2023 году. «Однако на пути нефтегазовых планов греков-киприотов появилась непреодолимая преграда, - считает дипломат из ТРСК. - Дело в том, что греческая сторона считает исключительной экономической зоной Турции плошадь моря в 41 тысяч кв. километров, тогда как Анкара претендует на зону в три раза большую - 135 тысяч кв.километров. Турция не признает договоры о морской границе между Кипром и Ливаном, Кипром и Египтом, Кипром и Израилем, заключенные в 2003, 2007 и 2010 годах, соответственно, по которым эти страны поделили большую часть шельфа вокруг острова Кипр. Разница настолько внушительная, что прийти к согласию в этом споре практически невозможно».