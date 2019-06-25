Ученые назвали новую пользу кофе

Ученые Ноттингемского университета в Великобритании выяснили, что кофеин стимулирует функции бурой жировой ткани (бурый жир), способствуя сжиганию калорий. Результаты опытов были опубликованы в журнале Scientific Reports.

В процессе исследования ученые использовали тепловизионную технику, которая позволяла отслеживать запасы содержащегося в организме человека коричневого жира.

По словам кандидата медицинских наук Риммы Мойсенко, быстрорастворимый кофе только способствует набору веса. Кроме того, с употреблением этого напитка стоит быть осторожным людям с высоким давлением.

В опытах приняли участие девять человек. Их средний возраст достигал 27 лет. Выяснилось, что кофе повышал термогенез в надключичной области, а именно она у взрослых является основным резервуаром бурого жира. Авторы отмечают, что усиление активности бурой жировой ткани положительно влияет на метаболизм и позволяет контролировать вес.