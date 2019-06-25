Шэн Сию, специально для haqqin.az 11:19

Более 70 старших офицеров Народно-освободительной армии Китая, включая трех генералов, на днях были понижены в должностях и званиях за участие в коррупционных схемах. Публикуя материал об этом в сегодняшний торжественный и праздничный День армии Азербайджана, мы надеемся, что опыт крупнейшей в мире Народно-освободительной армии Китая в устранении недостатков вызовет интерес наших читателей. Особенно тех из них, кто в погонах и кого мы сегодня от всей души поздравляем. Генерал Фан Фэнхуэй считался восходящей звездой военно-политической элиты Китая. В 2007 году, в возрасте 56 лет он стал самым молодым командующим военного округа, причем не какого-нибудь, а Пекинского. Спустя пять лет - начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Дважды, на 17-м и 18-м съездах Коммунистической партии Китая, избирался членом Центрального комитета, в 2017 сидел по правую руку от Председателя Си Цзиньпина на первой встрече лидера КНР с Дональдом Трампом.

Его восхождению к вершинам военно-политической власти не помешало, как казалось, даже то, что его считали членом команды Председателя КНР Ху Цзиньтао, руководившего Китаем с 2004 по 2012 годы, которого сменил Си Цзиньпин. Фан Фэнхуэя не коснулись кадровые ротации, неизбежные при смене лидеров, его положение на вершине военной иерархии казалось незыблемым… Но 23 ноября 2017 года за ним пришли сотрудники Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, предъявив ордер на арест по обвинению в коррупции. Примечательно, что на посту начальника Объединенного штаба НОАК генерал Фан уже пережил одну волну зачисток коррумпированных военных, устроенную командой Си Цзиньпина и затронувшую верхушку армии. В 2014 году под следствие попали даже такие, казалось бы - неприкасаемые, фигуры как начальник Управления безопасности (контрразведка в армии) генерал-майор Юй Шаньцзюнь и начальник уникальной китайской разведслужбы - Управления внешних связей Главного политического управления НОАК, специализирующегося на «операциях влияния» и скрытой пропаганде в иностранных государствах - генерал-майор Синь Юньмин. Более того, именно в ходе той кампании 2014-2015 годов лишился своего поста и был арестован ближайший друг и покровитель Фан Фанхуэя, второй тогда человек в военно-политической элите страны, заместитель Центрального военного совета КНР, генерал-полковник Сюй Цайхоу.

Сотрудники Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, «взяли» генерала прямо из госпиталя, где тот лечился от рака. Во время обыска в его пекинской резиденции наличные деньги и нефрит, к которому генерал имел страсть, не пересчитывали - взвешивали, а для вывоза ценностей понадобилось десять грузовиков. На основании показаний Сюй Цайхоу под стражу были взяты бывший заместитель начальника главного управления логистики НОАК, бывший заместитель командующего Чэндуского военного округа, бывший заместитель начальника Главного управления тыла, всего – 16 генералов и более 40 старших офицеров. А всего та чистка затронула более четырех тысяч старших офицеров, в том числе - 82 генерала. Из этого количества прошедших через жернова Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 242 человека были приговорены к тюремному заключению, около двух тысяч подверглись дисциплинарным взысканиям, понижению в должностях и званиях. Фан Фанхуэя в этих списках не оказалось, гроза, обрушившаяся тогда на командный состав НОАК, казалось, обошла его стороной. Как выяснилось - лишь на время. Со взятым под стражу в ноябре 2017 генералом Фаном следствие работало более года, методично выкачивая из него всю информацию о коррупции и хозяйственных преступлениях в армейской среде, проверяя и перепроверяя его показания, изымая многочисленные активы и счета. Единственным разочарованием следствия было то, что к этому процессу не удалось привлечь партнера и подельника Фана, главу департамента политической работы Центрального военного совета Китая генерала Чжан Яна - он застрелился у себя в рабочем кабинете как только узнал об аресте товарища. Итогом расследования и судебного разбирательства в отношении бывшего начальника Объединенного штаба НОАК стал приговор к пожизненному заключению, вынесенный Фан Фанхуэю в феврале нынешнего, 2019 года. Но вынесение приговора не стало поводом для закрытия дела и сдачи его в архив. Пришло время определить меру наказания для тех старших офицеров и генералов НОАК, кого Фан называл в ходе следствия. И вот здесь в силу вступили уже политические факторы. Громкий скандал и вторая массовая зачистка в НОАК руководству КНР в нынешней сложной ситуации сейчас совершенно не нужны, поскольку грозит серьезными моральными и политическими издержками. Как написал по итогам первой чистки в своей беспрецедентной по откровенности статье генерал-майор в отставке Ло Юань, «боеспособность армии понизится из-за того, что солдаты не захотят драться за своих продажных командиров, они не признают командиров, получивших свои посты за взятки».