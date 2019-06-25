В Петербурге ограбили бизнесмена-азербайджанца

В Петербурге ограбили 59-летнего бизнесмена-азербайджанца. Как пишет «Фонтанка», у председателя совета директоров компании «Инпельком» были похищены драгоценное кольцо, телефон и крупная сумма денег.

По информации издания, к 26 июня в камере оказался 40-летний земляк потерпевшего. Его задержали сутками ранее, когда он ночью прогуливался по Дворцовой набережной. Искать мужчину полиция Петроградского района принялась днем 24 числа, после беседы с потерпевшим. Бизнесмен рассказал, что ночью 23 июня пил в баре на Петровской набережной с малознакомой компанией, около четырех утра бизнесмен отправился домой. На улице Куйбышева понял, что остался без денег и телефона, кроме того, пропало дорогое кольцо с драгоценными камнями. Общую сумму ущерба уроженец Азербайджана оценил в 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и области, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.