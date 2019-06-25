Двое российских солдат погибли в Крыму

Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Южного военного округа России.

«Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули», — сказали в службе. Там уточнили, что инцидент произошел во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым».

Ранее агентство со ссылкой на информированный источник писало, что двое военных утонули в Кировском районе полуострова. В Минобороны подтвердили, что мужчины «приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта».

Комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами устанавливает причины произошедшего.