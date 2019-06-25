Сегодня на Европейских играх в Минске определятся первые призеры соревнований по борьбе.

Нурмагомед Гаджиев (97 кг) победил в первом поединке Радослава Барана из Польши со счетом 8:0 и в четвертьфинале встретится с грузином Элизбаром Одикадзе.

Нурмагомед Гаджиев победил в четвертьфинале грузина Элизбара Одикадзе (7:3) и вышел в полуфинал.

У Азербайджана есть шанс на золото и три бронзы. За золото в весовой категории до 57 кг поборется Махир Амирасланов. Его соперником будет серб Стеван Мичич.

Гаджимурад Гаджиев (74 кг) победил в первой утешительной схватке грека Кириллоса Биненмпаума (10:3) и в схватке за бронзу сразится с украинцем Василием Михайловым.

Александр Гостиев (86 кг) поборется за бронзу с представителем Сан-Марино Милес Наземом Амине. А Джамаледдин Магомедов (125 кг) встретится в медальной схватке с румыном Раресом Чинтоаном.

Поединки за бронзу и финалы начнутся сегодня в 19:40 по бакинскому времени.

Помимо этого, сегодня в борьбу вступили еще трое представителей Азербайджана.