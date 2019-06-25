Агентство пищевой безопасности о массовом отравлении в Баку

Рабочая группа Агентства пищевой безопасности приступила к расследованию в Клиническом медцентре, куда были помещены 12 лиц, отравившихся 25 июня от донера, купленного на территории автомобильного рынка ("Maşın bazarı") на проспекте Бабека в Хатаинском районе Баку. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство.

11 из 12 отравившихся лиц после обследования и лечения были отпущены домой. Один из пострадавших продолжает оставаться в Клиническом медцентре, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Признаки отравления у 12 лиц стали проявляться по прошествии нескольких часов после приема пищи в донерной, принадлежащей Мамедову Рамису Ариф оглу.

У больных были взяты анализы, которые были отправлены в лабораторию для установления конкретных причин отравления.

По предварительному расследованию, причиной отравления стала пища, приготовленная из мяса и мясных продуктов, не прошедших санитарно-ветеринарный контроль, а также с серьезными нарушениями правил пищевой безопасности.

Расследование продолжается, результаты которого будут представлены общественности.