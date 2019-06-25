Госдолгу США предрекли новый исторический рекорд

Госдолг США к 2049 году вырастет до 144 процентов ВВП и достигнет самого высокого уровня в истории страны. Об этом говорится в докладе Бюджетного управления Конгресса США, пишет Lenta.

Согласно документу, на 2019 год американский госдолг составляет 78 процентов от ВВП страны. К 2029 году он составит уже 92 процента. Его значительный рост в ближайшие десятилетия будет связан с бюджетным дефицитом и нормами, которые содержатся в действующем законодательстве.

В Бюджетном управлении предлагают внести поправки в законы, чтобы остановить рост долга. Однако там отмечают, что делать это нужно осторожно: например, если власти решат аннулировать установленные законодательством изменения в программах налогообложения и госрасходах, то тогда долг может увеличиться к 2049 году не до 144 процентов, а до 219 процентов ВВП.

В феврале госдолг США достиг исторического максимума в 22,012 триллиона долларов. Газета USA Today отмечала, что долг растет наиболее быстрыми темпами во время президентства Дональда Трампа, в частности, в связи с его налоговой реформой.