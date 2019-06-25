В России начали штрафовать за гомофобию

Сысертский районный суд в Свердловской области назначил пять тысяч рублей штрафа местному жителю, который оставил в соцсети гомофобный комментарий. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти и вражды (статья 20.3.1 КоАП) за высказывание под видеороликом. В ходе лингвистической экспертизы было установлено, что оно гомофобное. Это первый подобный случай в регионе, пишет агентство.

На сайте Its My City уточняется, что речь идет о комментарии в группе «Новости Шеремета "Девять с половиной"», где был опубликован пост о конкурсе детских рисунков в школе №115 в Екатеринбурге в декабре 2018 года. Несовершеннолетние участники рисовали на тему толерантности и изображали в том числе геев. Ранее полиция проверила учебное заведение на гей-пропаганду и не нашла этому подтверждения.