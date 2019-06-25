Москва убеждает Вашингтон и Тегеран урегулировать разногласия посредством диалога. Об этом на пресс-конференции в среду заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Мы будем убеждать американских и иранских коллег в том, что надо отойти от этой опасной черты и начать регулировать противоречия через цивилизованный диалог. Конечно, это предполагает прекращение политики ультиматумов, санкций и шантажа", - подчеркнул министр.

В этой связи Лавров напомнил о российском предложении, которое предполагает начать диалог между арабскими государствами Персидского залива и Ираном. "Наша идея представляет собой альтернативу тому пагубному курсу, на которой пытаются толкнуть регион так называемые ястребы", - подчеркнул глава МИД РФ.

Министр отметил, что возможный военный сценарий вокруг Ирана может стать губительным и вызвать международный кризис.

"Диалог всегда предполагает разрешить противоречия мирным путем, по крайней мере, дает на это очень серьезный шанс, - отметил министр. - Арабские государства Персидского залива могли бы выступить в той или иной форме в пользу диалога, а не в пользу подталкивания региона к черте, за которой уже возможно применение силы".

"Это будет губительно и для региона Ближнего Востока, и для Северной Африки. Это будет международный кризис", - резюмировал Лавров.